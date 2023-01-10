東方日報A1：商務飲頭啖湯　旅遊業得個望

雖然中港前日恢復免檢疫通關，但本港百業仍未走出寒冬！受限於內地當局通關當日始復辦內地居民赴港旅行簽注，審批需時，加上內地春運展開，不少人回鄉探親；而且本港新冠疫情未平，一旦來港後確診亦影響未能即時返回內地，導致通關首日香港僅錄得5,000餘內地旅客入境，當中商務旅客搶飲頭啖湯，而苦候個人遊及旅行團旅客救市的旅遊業及零售業仍繼續望穿秋水。有本港旅遊及酒店業界指，月內肯定無內地旅行團訪港，並預料下月初內地團每日僅約10團，僅為疫情前不足10%水平，更料下月中才有大規模個人遊旅客來港，經濟復常仍有排捱。

入境處昨日公布最新數據顯示，前日恢復通關首日，7個口岸總出入境人次分別為62,409及46,098。入境人士之中，大部分是港人，共35,163人次，內地及海外旅客分別為5,046及5,889人次。其中，僅1,836人次內地旅客經由3個陸路口岸入境。相比每日准許最多5萬名內地居民經陸路口岸南下，首日配額使用量僅3.6%。另外，昨日截至下午4時，該7個口岸共有19,500人次入境，33,055人次出境。

內地旅客未見影，尖沙咀廣東道等傳統旅遊旺區，過去兩日人流仍然稀疏。議員田北辰透露，他經營的服裝品牌於通關前後生意無甚變化，他擔心通關後持續「旺出不旺入」，港人北上而不留港消費，反而會進一步打擊市道。

旅遊業議會總幹事楊淑芬指，內地旅客無顯著增加是預期之內，因為今次通關安排來得較突然，加上臨近農曆新年，內地人早已計劃好行程，未必急於來港。她又指，與內地旅行社溝通，本月不會有內地團訪港，料最快下月初恢復辦團，初時每日約10團，每團約30至40人，旅客主要來自廣東省等短途市場；個人遊旅客則預期下月中旬起復甦，下月底至3月會有較多人訪港。

但楊淑芬強調，儘管內地客下月起恢復組團，惟每日內地旅客人數料不及疫情前10%，旅遊業復甦仍然需時。她稱，內地旅客闊別香港3年，期間本港有西九M+博物館、故宮博物館等新景點落成，盼旅客重臨時有購物以外的新體驗。

香港酒店業主聯會經理陳媛妍表示，短期內內地旅客數量有限，期望當局能增加通關配額，助業界改善今年下半年入住率，回復至疫情前的70%至80%。她指，目前酒店收入仍靠港人入住支撐，而海外旅客訂房增長亦僅約10%。基於房價按市場供求調節，現階段升幅少於10%，未見波動。

旅遊促進會總幹事崔定邦指，隨着中港恢復通關，經已見到曙光。不過，他認為目前通關配額、跨境交通運力仍有限，盼港府盡快「打開水龍頭」，進一步出招吸引內地客來港，帶旺市道，惟需時仍以年計，料最快2024年訪港旅客數字才有望重拾至疫情前70%水平。

內地旅行社「廣之旅」發言人官鍵說，內地前日起開放櫃位，讓內地居民親身預約申請赴港澳的旅遊簽注，遞交申請加上審批料至少需要一個多星期，相信農曆新年前後才有內地旅客訪港。他指部分內地人對訪港仍持觀望態度，包括過關時須持48小時有效核酸檢測證明，但澳門無相關要求，相對較方便。

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