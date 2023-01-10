環團回收191萬個「新生利是封」　全港51個地點派發

距離農曆新年不足兩周，又是一年一度「派利是」的時候，不少機構都會送利是封予顧客，用完即棄造成浪費。有環保團體連續第14年舉辦「利是封回收重用大行動」，即日起至大除夕（21日）會同時公布港九、新界及離島共51個地點，包括商場、屋邨、社福機構及議員辦事處，免費派發共191萬個「新生利是封」，更有機會獲得贈品。

綠領行動表示，該會每年均會收集曾經使用，沒有生肖、姓名，以及沒有採用黏貼封口的利是封，再消毒等處理後，成為「新生利是封」，而每個利是封都於過去一年經社福機構學員人手篩選、按尺寸作分類及重新包裝，背面會貼有「綠領行動多謝你支持利是封重用行動」的綠色標貼。至於其餘部分不符合要求的利是封，綠領行動說會盡量用作製造掛飾。

市民可到多個商場、屋邨、社福機構及議員辦事處，免費領取「新生利是封」，而為感謝市民重用減廢，綠領行動與回收獎應用程式「Carbon Wallet」合作，領取新生利是封及回收利是封時只要拍照，並上傳資料至應用程式，即可獲贈積分，以換領免費港鐵車程、環保家居用品、天然護膚品等。組織期望本會期望促使更多市民善用「新生利是封」，合力延續紙張的壽命，同時呼籲更多企業及機構承諾減少印製或派發利是封，並採用簡約的設計及印製方法，減少浪費。