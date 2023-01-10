政府澄清3歲以下幼童從香港入境內地　須出示核酸檢測無染疫證明

就有關三歲以下幼童進出香港與內地時是否需出示核酸檢測陰性結果證明，政府發言人今日（10日）澄清，根據國務院聯防聯控機制，所有從香港入境內地的人士，須持出行前48小時內進行的新冠核酸檢測無染疫結果，方可進入內地。有關的入境核酸檢測要求並無豁免任何類別的人士，包括3歲以下幼童。

因此，擬北上入境內地的3歲以下幼童同樣須持有核酸檢測無染疫結果證明。至於從內地或其他任何地區來港的三歲以下幼童，香港特區政府已對他們豁免相關要求。換言之，從內地來港的3歲以下幼童在來港前無須進行核酸檢測，也可以跨境來港。

就在香港進行、作前往內地之用的核酸檢測而言，有關檢測應符合要求，包括檢測須於航班預定起飛時間（從機場入境內地者）或抵埗時間（從其他口岸入境內地者）前48小時內進行；檢測樣本須為專人採集的「咽喉拭子」、「鼻咽拭子」或「鼻腔和咽喉合併拭子」；以及檢測結果必須為陰性，而有關報告須由香港特區政府認可進行2019冠狀病毒病反轉錄聚合酶連鎖反應檢測的本地醫療檢測機構（包括各區的社區檢測中心或檢測站）發出。由今日起，巿民可帶同幼童前往各區的社區檢測中心或檢測站，由專業人員為幼童採集「咽喉拭子」樣本進行相關的自費核酸檢測。