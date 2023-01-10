小區復修擬用「同敍龍城」概念　議員斥門面工夫　倒不如重建

市區重建局早前委託顧問團隊，進行調查了解居民及地區人士對公園和街道設計的想法及實際需求，並在日前提交九龍城區議會文件中透露，顧問團隊初步擬議以「同敍龍城」為設計主題概念 ，把小區復修範圍化作社區「故事館」。有區議員認為復修只是「門面工程」，指與其進行小修小補，倒不如重建整個九龍城區。

該局在2022年年中委託機構，舉行多場工作坊和小組討論，向逾200人以及約40間商戶收集意見，文件中指顧問團隊透過舉辦的社區參與活動，了解不同範疇的持份者對「龍城區」的情懷及保留該區特色的意見後，小區復修範圍初步擬議以「同敍龍城」為設計主題概念，把小區復修範圍化為社區「故事館」，以協作模式及設計主導的手法推動及彰顯「龍城區」獨有多元文化匯聚的特色和發展歷史，並宣揚充滿人情味的街坊故事。

文件指該局打算強化復修範圍內的硬件設計，不單止在街道兩旁安裝富有地區特色的指示牌，亦會在現有的燈柱、行人路旁圍欄亦會添置藝術裝置和引入綠化元素，而街道亦會重新鋪砌具有特色圖案的行人路，望改善街道環境和提升街道活力。市建局預期於在2023至2024財政年度內落實設計方案，首階段工程約於2024年內動工，於約2025年底逐步完成。

立法會議員兼九龍城區議員楊永杰表明不看好相關計劃，認為到2025年才落實計劃時間太長，相信整個九龍城區回收重建較「小修小補」為佳，指社區維修只是「門面工程」。九龍城區議會主席何顯明則期望計劃添加的藝術裝置能夠多元化，因九龍城區具有潮州及泰國文化之外，亦有不少的特色文化，期望能將特色保留在九龍城區中。