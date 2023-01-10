未來三日通關名額僅餘約3至4成　港府：爭取1.15復運高鐵

本港與內地免隔離通關已兩日，港府今早(10日)表示，關口運作暢順、有秩序及安全。各口岸5萬名個北上通關名額中，未來三日仍有約三至四成的空位，最受歡迎的年廿九預約人數逾9成，仍有小量餘額，年廿八、年三十的預約名額亦頗受市民歡迎。未來八周內的已預約北上名額，僅佔17%。

港府認為，從預約情況得知，目前每日5萬個名額符合實際需要，不過，相信通關需求未來僧持續上升，屆時兩地政府會視乎實際運作作調整，商討加開口岸及北上名額是否有調校空間。當局在部署高鐵方面營運已有準備，會爭取下周日(15日)復運，例如人手安排。而關於兩地檢測費用不一，指是視乎兩地條件，和營運要求而定，現時價格已比以往低，政府會繼續與供應商商討。至於會否取消核酸檢測要求需要兩地同意，他認為現時檢測安排有效，因可以針對人數增加時，確保兩地風險可控，承諾會審視情況留意是否有調整空間。

港府認為，通關代表「團圓團聚」、「民心所向」及「兩地相連」，同時可以提振經濟，相信人流很快會有增加，會帶來零售、餐飲、會展業務。通關亦代表香港再開新篇，同時反映香港在背靠內地聯通世界的能力，相信有助引入企業和人才。