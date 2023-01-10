港具足夠混合免疫　專家促撤確診隔離令　入境者以快測代核酸

新冠病毒的影響漸退，全球正邁向復常路。身兼疫苗可預防疾病科學委員會成員及政府專家顧問孔繁毅今日(10日)在電台節目表示，內地已視新冠病毒為其中一種呼吸道病毒，他估計本港已接近500萬人感染了新冠病毒，混合免疫屏障已足夠，有條件取消確診者隔離令，有利騰出人手，令行使措施更方便及具彈性。

他又指，可視新冠病毒為一般流感，患者發燒或不適，建議請病假不上班， 如現退燒及身體狀況良好，則可佩戴口罩繼續上班。他又提到，近日多了新冠死亡個案已接種3針，當中很多第3針已打超過半年，而且較多個案3針也是接種科興滅活疫苗。他建議，長者或有長期病患人士， 如果接種第3針已超過6個月，要盡快打第4針，並建議打復必泰二價疫苗。他指，研究顯示兩款疫苗在預防重症及死亡方面效果相近，但科興滅活疫苗產生的中和抗體，以及針對Omicron變種病毒株的效果，不及復必泰疫苗。

孔繁毅又說，由於本港有混合免疫屏障，抗病毒藥物足夠，不擔心恢復與內地免檢疫通關引發另一波疫情。他相信數周後，可考慮入境人士持核酸檢測報告可放寬，以快測取代或完全不需要，視乎確診人數及入境人士對醫療系統影響。