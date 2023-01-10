高層榮休宴違禁聚令　童軍總會獲不提證供起訴　涉案酒樓罰3.5萬

香港童軍總會被揭在前年4月10日，於香港童軍中心內的酒樓大排筵席，為高層余煥懷舉行榮休晚宴，招待逾百人，涉嫌違反禁聚令及每枱人數限制等。香港童軍總會和涉案酒樓等分別被票控，涉案酒樓今日(10日)於九龍城裁判法院承認其中2項傳票的控罪，被裁判官梁雅忻判處罰款共3.5萬港元，其店長則獲准以自簽2,000港元，守行為12個月的方式處理。至於被票控2項控罪的童軍總會，則獲控方不提證供起訴。

案件本有7名被告，依次是香港童軍總會、中環寶湖海鮮酒家有限公司、陳建東、鍾廷謙、梁婉冰、余煥懷及Ling Kay Kau。惟余煥懷及Ling Kay Kau的傳票去年已被撤回，而梁婉冰則獲准自簽1500港元，守行為15個月的方式處理，其傳票控罪亦被撤回。法庭今原定處理餘下4名被告，不過控方表示不提證供起訴童軍總會及寶湖的經理鍾廷謙，至於該店的店長陳建東，控方同意以簽保守行為方式處理。被票控3項控罪的寶湖，則承認當中2項控罪。

據該寶湖承認的案情指，該公司經營的酒樓粵品滙，位於尖沙咀香港童軍總會總監俱樂部內。該酒家於2021年4月10日舉行多人群組宴會，根據當時防疫規例，宴會總人數不可多於20人，亦不能超過4人一枱等，但該次宴會卻疑違反了該些規定。民政署轄下的牌照處於2日後派員到該酒樓巡查，檢取了帳單及相關閉路電視片段等。從有關片段可見該次宴會確違反了該些規定，且有賓客曾走到不同餐桌與他人對話。據控方指寶湖過往並無案底，而有關控罪的最高判處為罰款5萬港元及監禁6個月，控方指是次案件介乎一般與嚴重程度之間。裁判官判刑指，從閉路電視紀錄可見，是次事件屬於規模大的聚會，而相關條例在當時亦非剛開始執行。官指明白涉事酒家一直有虧蝕，但同類案件中不乏比其虧蝕更嚴重的被告。雖然現時條例已不適用，似乎亦沒有重犯機會，但需明白當時條例是要抑壓病毒傳播，故最終決定2項控罪共判罰款3.5萬港元，並須於14日內支付。

案件編號：KCS 30502-30511/2021