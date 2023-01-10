荃灣路邊空地湧現大批老鼠　日光日白垃圾堆上開派對

本港鼠患問題無日無之，荃灣日光日白湧現大量老鼠！有市民今日(10日)向東網提供一段相當嚇人的短片，驚見在白晝下，接近10隻老鼠同步在一個斜坡向下湧，眾鼠狂奔向路邊一堆垃圾覓食，猖獗程度令人嘩然。而食環署荃灣區鼠患指數去年下半年為2%，分區鼠患於調查期間並不普遍，未能反映實際情況。

根據市民提供的片段，拍攝地點為荃灣永德街近中電荃灣南變電站支路對出的空地，該處豎有政府土地的告示牌，並被鐵絲網圍封。該空地長滿雜草，有輕微傾斜的小山坡，路邊擺有大量垃圾雜物，包括數個黑色垃圾袋，有一部被人棄置的微波爐，一張白色膠椅，一個工業用的鐵桶及一些紙皮箱等。「老鼠兵團」有特定目標，片段初段已見接近10隻體形不同大小的老鼠，以空群而出的姿態，分別從四面八方湧向路邊，有的沿着椅腳攀爬，有的在垃圾袋上徘徊，有的就在紙皮箱旁游走，由於白天光線充足的關係，拍攝者將鏡頭拉近，甚至可清晰看見部分體形較大老鼠的觸鬚。

眼見白天亦有大量老鼠出動，惟按照食環署的鼠患參考指數，當中荃灣區的監測地點為眾安街、沙咀道及柴灣角街，上半年指數為3.1%，下半年為2%，雖然未有涵蓋上述的永康街，惟該區的鼠患指數為最低級別的「一般」，鼠患於調查期間並不普遍。東網正就上述事件向食環署查詢，正待回覆。