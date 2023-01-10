地盤工認非禮繼女等3罪　涉逼手淫坐陽具　官指動作近似性交

四旬地盤工於前年8月，藉口要求年僅13歲的繼女幫忙按摩，期間卻乘機搓揉繼女胸部，又要求繼女坐在他陽具上，更強行捉手圖讓繼女替自己手淫。繼女終向學校社工揭發事件。地盤工事後被捕，今日（10日）在區院承認1項非禮及2項向年齡16歲以下兒童作出猥褻行為罪，還押至3月7日判刑，期間待索閱其心理報告及女童的創傷報告。

被告C.G.L.（48歲），承認2021年8月7日，在一單位非禮13歲女童X；另在同年8月15及22日，向X向作出嚴重猥褻行為。辯方求情指，被告對於做出傷害了家人的事感到後悔，同意其行為屬破壞誠信。而其妻亦有替他撰寫求情信，希望法庭考慮案中不涉使用暴力或威嚇元素。惟法官卻指受害女童表現不願，被告似乎是利用其繼父身份使女童就範，且其行為非常嚴重，動作近似性交行為。

案情指X案發時與生母、妹妹及被告同住，於首次案發日，被告進入X房並脫下上衣，要求X替他按摩。被告接着卻掀起X睡裙及背心內衣，以雙手打圈搓揉X胸部。X雖感害怕，但仍續為被告按摩。被告及後離開房間，並着X不要把事件告知任何人。數日後，被告又以同樣手法搓弄X胸部，更要求X坐到其陽具上。X依言坐下，並感到被告的陽具勃起及上下移動，令X下體及臀部感痛楚。被告又捉起X的手，要求X替他手淫，但X掙扎卻不夠力，終手背隔褲摸碰到被告陽具。X及後再遭被告以同樣手法對待，在同年10月終向社工道出事件。被告其後被捕，警誡下稱「我有摸佢，但無摸佢下體」，並在錄影會面中承認曾搓揉X胸部及大腿，指是向X示範如何按摩等。

案件編號：DCCC 12/2022