4人被裁定金鐘參與暴動罪成　與5認罪同案被告周五判刑

2019年9月29日港島區遊行演變成警民衝突，大批人士被捕。其中9人被控在金鐘道一帶參與暴動，5人早前已認罪，其餘4人經審訊後，今天（10日）亦在區域法院被裁定暴動罪成。法官不接納4名被告的辯解，考慮到各人的衣着、裝備、遇到警察逃跑的反應，認為他們曾參與暴動，鼓勵其他參與法集會的人。法庭將案押後至周五（13日），屆時會一併聽取9名被告的求情及判刑，期間全部被告須還押。

案中5名認罪的被告為梁德煌（22歲）、朱廣華（31歲）、劉永健（21歲）、楊志豪（18歲）、朱喬雋（23歲）。 4名不認罪受審的被告則為鄧頌城（21歲、大學生）、劉彥昭（36歲、音樂人）、林翠雯（32歲、教師）及林志豪（30歲、工程師），當中林翠雯及林志豪是姊弟。法官今日裁決時指，有被告辯稱當日是想參加和平示威遊行，也有被告辯稱他不巧混入示威者群中，他的裝備是旁人給他，他為避免催淚煙所苦才戴上。他們企圖逃跑和反抗，是基於害怕而作出的自然反應。

不過法官指，被告到達金鐘附近時，沒可能見不到警民衝突的暴力場面，但他們沒有與其他人劃淸界線而離去，仍繼續留在現場。而若被告果真害怕催淚氣體帶來不適，他根本不需要走向金鐘，而大可走向中環方向，或在附近公園等地方暫避。法官亦指，警員大聲表露身份及喝令停下，但被告繼續逃跑，此等反應與一個無意間身於險地，或只意欲旁觀、無意參與的人完全不同。綜合上述理由，法庭不接納4人的解釋，裁定4人暴動罪成。

案件編號：DCCC 115/2021