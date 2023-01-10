政Whats噏：做導賞員帶團遊立會　梁君彥向幼稚園生「賣關子」

喺疫情稍為緩和後，立法會逐漸恢復大樓嘅各種活動，首先是為學校舉辦實體導賞團同教育活動。主席梁君彥今(10日)早就做導賞員，帶幼稚園學生參觀，佢喺介紹期間仲同班幼稚園學生玩類似嘅配對遊戲添！

梁君彥喺社交平台貼文，話立法會平日畀人嘅應感覺係嚴肅、莊嚴，但其實都有輕鬆同富有藝術色彩嘅一面，佢舉例，話大樓內外陸續換上新裝，注入新鮮感，率先換裝嘅係專門接待活動參加者嘅公眾入口1，當參加者一踏入大樓，就會睇到入口左右兩‍邊掛咗4幅巨型彩照，照片係用藝術視覺呈現大樓、會議廳同會議室嘅面貌，等活動參加者先嚟一個「眼球」熱身，放鬆心情，準備投入之後嘅導賞同教育活動。

今早佢就喺到公眾入口1迎接一班幼稚園學‍生，佢形容班學生駐足觀賞照片，對相中所展示嘅地方表現得好好奇，於是佢就同班學生「賣關子」，叫佢哋先記住照片顯示嘅地方，到咗參觀時就留心佢嘅介紹，咁就可以逐一搵到答案嘞！唔知班學生最後係咪都搵到答案呢？

點解會掛呢啲畫？佢話啲裝飾其實係公眾入口1對出圓鼓底優化工程嘅的第一階段，而第2‍階段嘅工程正計劃進行，目的係要提升整個圓鼓底範圍嘅採光度同美化周邊環境，佢期望完工後鼓底會更明亮、更具朝氣，為訪客帶嚟煥然一新嘅體驗。