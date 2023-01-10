瑞兔賀歲郵票今發行　集郵迷排長龍　即買即貼收藏留念

癸卯兔年將至，香港郵政今日(10日)開始發售「歲次癸卯(兔年)」生肖郵票及一系列生肖相關郵票小型張，東網記者直擊中午時分有大批市民在中環郵政總局排隊購買心頭好，有人將生肖郵票貼在信封上。郵局職員今日會提供人手蓋印服務，亦有市民排隊等候蓋印。

東網記者於中午時分到中環郵政總局視察市民首日購買郵票情況，現場所見不少集郵愛好者在場排隊等候，估計高峰期有數十人在排隊。有購得郵票的市民隨即將兔年生肖郵票貼上信封，而郵局亦為所有正式首日封、紀念封、註明首日字樣和本地地址的自製封，提供即時人手蓋印服務，有市民購買郵品後等待蓋印。

今日發售以「歲次癸卯(兔年)」為題的賀歲生肖郵票及相關郵品外，同日亦發售「十二生肖金銀郵票小型張——福虎瑞兔」、「銀箔燙壓生肖郵票——鼠、牛、虎、兔」及「十二生肖郵票小型張」，為新春佳節增添喜慶。是次生肖郵票為香港郵政發行賀歲生肖郵票第4輯第12套，一套4枚郵票及郵票小型張展示以兔為造型的傳統工藝品，寓意瑞兔納福、慶賀新歲，祝願市民來年福兔迎祥。