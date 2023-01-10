亞太區排名墊底　港人快樂指數僅5.6分　年輕人對生活悲觀

持續3年的新冠疫情嚴重影響港人生活，尤其是去年實施的防疫措施過辣令人無所適從。有調查發現，港人去年整體快樂指數僅得5.6分(10分為滿分)，在亞太區7個地區或國家中排包尾。各年齡層中，以90後、00後對生活最為悲觀。

是次調查由一所本地人工智能市場調查公司Votee負責，於2021年10月至2022年12月期間，在亞太7個地區，包括香港、新加玻、泰國、印尼、馬來西亞、台灣、及菲律賓，以問卷方式收集受訪者對自己快樂指數的看法。調查在本港共收集17,975樣本，發現港人人均國民生產總值為49,660港元，位居前列，惟香港整體快樂指數僅得5.6分。排名首三位依次是泰國，快樂指數為7.62分，其後是菲律賓及印尼，分別是7.59及分7.43分。

整體而言，香港過去一年快樂指變化幅度較大。由前年11月至今年4月一直呈現低迷狀態，持續在5.38分徘徊，到去年5月防疫措施開始放寬，快樂指數才回升趨勢。直至年底，防疫措施接近完全放寬，加上多個節日假期來臨，去年11月指數一度達到6.12分高峰，翌月亦保持回暖。調查根據數據預測，本港快樂指數有望今年5月時回升至6分水平。