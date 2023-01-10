引述新加坡商界擬來港擴展業務　議員促港府修例拆牆鬆綁

港府近年大力拓展東盟市場，近月亦有政商界出團外訪。新加坡香港商會代表團今日（10日）回訪香港，有議員透露有不少商會成員均表示有意來港發展業務，亦會考慮來港上市，相信商會此行非「搶企業、搶人才」，又認為當香港解除防疫限制加上通關，未來資金會回流，人才亦會回到香港。

近年香港和新加坡之間出現人才和企業爭奪戰，被問到該商會今次行程是否希望搶走香港的人才和企業時，周浩鼎否認有關說法，指商會主要是計劃協助當地中小企未來在港上市，因為香港有獨特優勢取得內地資金，相信「經濟餅可以愈做愈大」，兩地合作互補可以共贏。他促請政府盡快完成計劃修訂《上市規則》18C的安排，並在今年內推出，允許特專科技公司上市，以吸引更多海外公司來港。

另一議員陳勇亦相信商會此行並非「搶人走」，又透露早前出訪新加坡，向當地商會介紹香港後，有兩間原本計劃在當地上市企業將計劃擱置。

會計界議員黃俊碩承認疫情期間有公司離開香港到新加坡，但認為「人才會跟資金走」，有信心當香港解除防疫限制加上通關，資金會回流，人才會回香港。