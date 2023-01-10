調查指疫情影響學童健康　生活欠規律　看電視玩電子遊戲次數增

教育界漸向復常步伐邁進，教育局早前宣布，明年2月起逐步有序恢復全日制面授課，幼童身心發展備受關注。有組織進行調查發現，大部分小學、幼稚園教師及家長認為，疫情對學童或子女的健康及運動狀況皆構成影響，建議政府應增設幼小學校的體育專項撥款。

香港初等教育研究學會去年10月以線上模式，分別向小學、幼稚園教師及各家長共4組進行聚焦訪談，成功收回1,653份有效回應。調查發現，他們普遍認為疫情對學童或子女的健康生活造成影響，包括發現學童在觀看電視、玩電子遊戲次數有所增加，甚或因整天在家，生活欠規律，習慣亦因而改變，加上因為使用電腦時間過長，眼睛亦有影響。家長駱女士表示，因應疫情停課，其子女足足有6個月沒有上面授課，只能留在家中，「無得返學、落街玩」，不久情緒亦開始出現困擾。直至去年升小一，她形容為更大挑戰，因網課已成疫下主流，故無可奈何要繼續讓子女接觸電子產品，眼睛進一步受損， 經常聽到他們指「對眼好攰」，甚至成日流眼水。

至於疫情下，學童除健康受影響，運動習慣亦有大改變。保良局雨川小學體育老師高曉峰表示，體育課一向需高強度參與，如60分鐘的中等強度運動，但疫情下因戴口罩，亦難以進行，故只可以做簡單伸展運動，因此眼見不少學生的體能變弱，「好易講好攰，上樓梯時會氣促」。雖近日指引有所更新，但他直言仍有不少家長因擔心再爆疫或再次停課，不想其子女除口罩上體育課。

香港初等教育研究學會主席陳瑞良表示，為增加家長信心，學校體育課所進行的活動，初時會以有距離的運動為主，如羽毛球等，其後再鼓勵家長給予學生除口罩。副主席蔡曼筠則建議，政府應提供一筆過的體育專壇撥款，以支持學校優化體育場地、購買親子運動服務，以及改善設施，包括引入新興運動及電子運動器材等；另外幼少學校亦須全面加強眼睛健康教育，讓每位學童掌握護眼及懂得保護眼睛健康。