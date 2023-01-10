被控洗黑錢2900萬港元　公司經理被裁定表證成立　

港商擬申請1億元人民幣投資基金時，疑遭誘到深圳禁錮勒索，「黃氏家族」兄長黃桂芬及其弟黃桂榮事後就此事被控串謀詐騙，黃桂芬於2019年在應訊後墮樓身亡。黃桂榮與另外2人則分別被控欺詐及洗黑錢等4罪，但控方於2021年撤回對黃桂榮和另1人的所有控罪。餘下1名被控洗黑錢罪的被告則否認控罪，案件今天（10日）開審。控方指控被告利用2個他任董事的公司戶口清洗逾2900萬港元的黑錢。法官張潔宜在控方舉證完畢後裁定案件表證成立，並將案件押後至明天（11日）開展辯方案情，被告續准繼續保釋。

本案為區域法院案件，但今天安排在西九龍法院審訊。被告葉志偉（41歲）報稱公司經理，被控於2017年8月至2018年2月，以卓越萬利有限公司的名義持有2個戶口，處理逾2900萬港元犯罪得益。據控方開案陳詞指，卓越萬利於2015年3月在港註冊成有限公司，被告於同年5月成為該公司董事。該公司於同年11月在星展銀行分別開設2個銀行戶口，被告為2個戶口的唯一簽署人。

控方指，涉案其中1個銀行戶口於案發期間分1381次共存入逾2900萬港元，並分26次提走大部分款項，再存入另1個涉案戶口，再分41次提走款項，當中有37次以支票提走款項。該戶口於2018年2月尾關閉，而卓越萬利於2015至2018年內皆沒有報稅。被告於2012年至2018年財政年度，其報稅表顯示他報稱理財公司經理且不必繳稅。被告於2018年8月13日因本案被捕。控方指被告從公司銀行戶口提款轉去另1公司戶口，再轉往其他公司的戶口及1名陳姓人士，其行為已構成洗黑錢。控方根據相關案例指即使被告稱不相信有關財產是黑錢，但任何一般人士與被告有相同認知，亦會相信該些款項屬黑錢。

案件編號：DCCC 864/2019