搗假難民操控洗錢黑集團　拘18人涉款3500萬元

警方財富情報及調查科於昨日(9日)展開「義網」反洗黑錢行動，搗破一個由非華裔人士操控的洗黑錢集團，以涉嫌「洗黑錢」及串謀「洗黑錢」罪名，拘捕18名(29至49歲)男女，包括1名尼日利亞籍男子、1名孟加拉籍男子及16名印尼籍女子，當中2男3女的骨幹成員，均為持「行街紙」的假難民，其餘則為傀儡銀行戶口持有人，犯罪集團處理超過3,500萬港元犯罪得益。

警方表示，去年5月主動展開情報行動，鎖定該個洗黑錢集團，發現其透過由家庭傭工在香港開設的銀行戶口，處理不同網上詐騙案的犯罪得益。因此，昨日在港九及新界區多個處所，拘捕該18名人士，一舉瓦解該個洗黑錢犯罪集團。

調查顯示，該集團於2021年5月至去年10月期間，利用至少33個傀儡銀行戶口，清洗超過3,500萬港元犯罪得益，當中1,100萬港元被證實與2021年3月至去年8月期間、發生的25宗網上情緣、2宗電郵及2宗投資騙案有關。集團於2021年開始，以1,000至2,500港元招攬傀儡開設銀行戶口，並要其交出銀行卡及交易密碼，再以騙案欺詐受害人。集團收錢得透過多番轉帳，最後經自動櫃員機提取款項。現時5名骨幹成員仍被扣查，其餘13人則獲准保釋候查，須於4月中旬再向警方報到。