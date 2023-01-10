涉發布煽動刊物　鍾沛權自辯指《立場》不止報道政治事件

《立場新聞》之出版公司Best Pencil (Hong Kong) Limited、其董事兼前總編輯鍾沛權、及前署理總編輯林紹桐，被控串謀煽動刊物罪之案件，昨於控方舉證完畢後被裁定表面證供成立，鍾沛權今日(10日)於區院出庭自辯，表示《立場新聞》不只報道政治社會事件的媒體，亦會報道小眾議題文章，並希望體現言論自由，盡量容納不同及廣泛聲音，冀做到「來稿必登」，且不會為迎合讀者口味而影響其原則，「呢個堅持，我自豪嘅」，但這不代表他們同意或接納所有刊登文章的觀點。鍾稱傳媒角色應如實記錄及反映，即使報道的是一個激烈的主張，但若公眾有權知情，「我哋都要報道」，而他一貫理解，傳媒機構不應受法律針對。鍾又曾因《立場新聞》收支未達平衡而停薪兼減薪，仍留下繼續做，他指「鍾意做囉」。

鍾沛權出庭自辯稱，他當時身為《立場新聞》總編輯，雖對其發布內容直接有最終決策權，但編採工作會由同事制訂構思、分析、審閱及修改，且網站發布的各類型文章，每天可多達數十篇，他會審閱部分較重要的文章，「唔可能睇晒先出街」，若文章刊登後發現有問題，他亦會要求同事修改或下架文章。鍾又指《立場新聞》希望體現言論自由，只要來稿是真誠討論，言之有物且內容屬實，通常都會刊登，不會受其立場等因素影響。鍾舉例指《立場新聞》曾轉載《橙新聞》專欄作家的文章，雖讀者對此反應較大，但《立場新聞》原則不會因而受影響。鍾又指從事傳媒行業應採取多元態度，不應因個人主張而「一刀切」排除他人觀點，若議題關乎公眾利益及有討論空間，為體現言論自由而不應將之排除，但這不代表他們同意或接納所有刊登文章的觀點。鍾亦指若文章可能引發即時暴力、損害公眾健康，或針對個別人士作出無根據的指控等，他們便不會刊登該些文章。鍾亦有解釋刊登在《立場新聞》的博客文章，大部分均為在取得作者同意下轉載，且已在其他平台刊出，只有小量博客喜歡他們的平台而讓他們獨家刊登。

對於控方於開案時指《立場新聞》於2019反修例運動開始後，同年有數月的贊助款項突然急增，包括7月及10月。鍾對此則估計指，《立場新聞》那時開始頻密地報道反修例運動，亦多了市民依賴直播以了解事件，需求增加且對網媒多了關注，又或認同他們的工作而給予款項贊助。鍾指當時亦因將面對前特首梁振英控告他們的誹謗官司，曾公開呼籲他人支持《立場新聞》，後又曾誤傳《立場新聞》缺乏資源等，該些原因或引致贊助款項急增。而控方亦曾指控《立場新聞》成立英國分部，乃為了宣揚激進分子的違法理念，鍾則稱只因當時得悉有讀者群及傳媒行家移居英國，感覺是天時地利人和配合，才成立分部，「唔係要同佢哋合作，唔會為幾個人而特登開個英國分社」。

本案3名被告依次是公司Best Pencil (Hong Kong) Limited、鍾沛權（52歲、無業）及林紹桐（34歲、本案3名被告依次是公司Best Pencil (Hong Kong) Limited、鍾沛權（52歲、無業）及林紹桐（34歲、編輯），他們共被控1項串謀發布煽動刊物罪。控罪指，3名被告於2020年7月7日至2021年12月29日期間，在香港一同串謀和與其他人串謀發布及/或複製煽動刊物。

案件編號：DCCC 265/2022