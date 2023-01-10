經民聯提預算案建議　倡再派萬元消費券　設15億元滅鼠

財政預算案公布在即，經民聯今（10日）會見當局，在12個政策範疇中提出100項建議「恢復經濟與重振民生」，其中在重振民生方面，提出政府可延續推出1萬元 「消費券計劃」、成立恆常「失業援助金」和「失業轉型支援基金」、增加退稅額等，針對改善環境措施，經民聯提議政府設立15億元滅鼠基金、撥款100億元作為改善水質的投入資金。

議員林健鋒指政府應「把握時機，應使則使，應幫則幫」，因市民商戶已經等待3年，若繼續等待會「救唔翻」，建議政府延續推出1萬元「消費券計劃」，以紓解民困、刺激消費提振內需；同時政府可成立恆常的「失業援助金」和「失業轉型支援基金」；為所有住宅用戶提供新一輪電費補貼，並加碼至每戶2000元；擴大2元票價優惠至就讀全日制的學生。退稅額方面，經民聯提議增加各項退稅額，寬減2022至2023年度利得稅、薪俸稅及個人入息課稅，維持100%寬減比例，上限調升至4萬元。

針對青年措施，議員陸瀚民指政府可資助承諾未來將留港工作不少於4年的大學生在學期間學費；又可增撥資源，資助本地工商界企業提供有薪實習；建議政府参考「夫婦共用醫療券」概念，讓同住的直系家庭成員拼湊共享持續進修基金；設立10億元「青年專業發展基金」，解決青年「在學貧窮」和「在職貧窮」問題。而置業方面，經民聯指政府可推出「強積金首次置業計劃」，提速興建青年宿舍和增加供應 ，照顧青年殷切住屋需要。

政府宣布本月8日與內地通關，但單向名額只有6萬個，經民聯指政府可將名額提升到10萬或更高，而旅客未有立即增多，因此建議政府可以為商戶擔保，助商戶申請銀行免息貸款以「捱多幾個月」。另外，有關改善環境措施，經民聯提議政府設立15億元滅鼠基金、20億元滅蚊基金及5億元環衞創新科技基金，推動環衞創新科技，且可撥款100億元作為改善水質的基礎性投入資金。

針對100項建議共需花費多少公帑，盧偉國指政府各個計劃如北部都會區、人工島等可以透過發債券等方式籌備資金，林健鋒亦相信建議「唔會用空庫房」，反而政府要「應使則使，快啲使」。