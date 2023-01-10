涉反修例人士未能申請回鄉證　張欣宇：已向政府反映

2019年反對修訂《逃犯條例》風波中，不少青年被捕。而現時兩地通關，議員張欣宇透露有大量涉及反修例運動的年青人，就算沒有刑事紀錄亦無法申請跨境證件，即回鄉證。他表示已就事件向政府反映，兩地政府正跟進事件，不過尚未有成功個案，認為若然不能處理事件相信社會都難以在19年中「Move on」（走出來）。

在反修例運動中，不少年青人被拘捕，有部分人被判監，有部分人則至今未獲起訴，但即使他們沒有刑事紀錄和服刑後仍無法申請內地旅遊證件。張欣宇指自己在去年9月已向保安局反映，當局已正按個案處理，並與內地交汲，不過暫未有成功個案。

張認為如果無法處理事件社會將難以「復和」，舉例內地某城市有人犯法，服刑後仍然可以照常到上海，相信在付出代價後，年青人應可在自己國家自由活動，明白事情未有先例，涉及多個部門，所以過程可能比較長和不容易，期望當局可以設立機制處理相關個案。

另外，中港內地開始逐步通關，有意見擔心水貨客問題再現，張欣宇相信水貨客問題並非不能解決，認為可以為水貨客製造過關上的不便，例如出入境次數達某數量的人士需要作出申報，以更多的行政程序減少他們來港的意欲，以及加強針對阻街的執法行動，相信有助處理水貨客對居民的影響。