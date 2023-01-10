青年儀表板手機APP只發資訊無意思　議員促政府聽意見吸用家

政府早前發表青年發展藍圖，惟被指過於「離地」，亦欠缺與青年溝通的渠道。有議員今日（10日）在相關小組委員會上，關注青年儀表板及一站式青年資訊手機應用程式的製作，直指純粹資訊發布是沒有意思，要聽取業界及青少年意見，如何吸引他們使用。當局則回應稱很多科技公司也主動聯絡當局稱可提供協助，甚至以義務形式也可。

邱達根關注程式的製作，強調如何吸引青少年使用及個人化都是複雜事情，希望當局多聽取業界及青少年意見。民政及青年事務局局長麥美娟指政策公布後，很多科技公司也主動聯絡當局稱可提供協助，「甚至好多都話唔收錢幫你做都得」，當局亦會繼續與不同的青年團體合作。

在國民教育推廣方面，議員陳穎欣關注當局會否制定持續的關鍵績效指標，以規定學校舉辦一定時數的國民教育活動。當局回應指一直支援學校以不同角度推行國民教育，並會要求學校繼續完善教學質素。另一議員吳傑莊則提到曾參與反修例事件，但現在有悔意的青年，政府有甚麼方法吸引他們重新投入社區。麥美娟指政府不單是更新青年，甚至是少數族裔青年，如何融入社區，鼓勵他們一同建設，是政府最大目標，亦會確保每個年輕人有公平參與機會。

另一議員林振昇關注當局指青年發展藍圖會適時更新，希望當局交出進度時間表。麥美娟回應指藍圖是與時俱進的文件，「可能今年好美好嘅嘢，出年已經過時」，因此當局會定時更新文件及向立法會匯報。