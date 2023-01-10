尋求曝光追求刺激跳輕鐵車頂　警拘3男子

網上昨日(9日)流傳一段長達7分9秒的配有字幕的合輯影片，見到2名青年不但跳上行駛中的輕鐵車頂，自拍時不忘「為你哋介紹屯門夜景」，甚至在除夕倒數當晚，攀上尖沙咀中間道一地盤的天秤頂自拍及用航拍機打卡，盡玩「飛躍道」(Parkour)極限運動。警方網絡安全及科技罪案調查科經調查後，今日(10日)以「妨擾罪」、「故意危害安全」及「未經許可在限制飛行區內進行飛行」等罪拘捕3名年齡介乎21歲至24歲的男子，並檢獲3部手機、一部相機、一架無人機、一部平板電腦及一部運動攝錄機。

被捕3名男子分別姓唐(24歲)，報稱任職送貨員；姓李(24歲)，報稱任職機械維修員，以及姓陳(21歲)，報稱學生。警方表示，有人在社交媒體上載有關片段後，形容有關行為是「型」及「揚名立萬」。網罪科經調查後鎖定片中人士，今日在沙田、上水及屯門拘捕上述3人，並進一步調查涉案人士進行有關行為的動機及目的，不排除有人為尋求刺激及吸引別人的眼球而作出這些危害個人安全及影響公共安全的行為。據了解，有人於同日拍片前，曾於當日於不同的輕鐵站「試跳」，當中包括鳯地站、兆康站及市中心站。

港鐵屯馬綫輕鐵及巴士營運主管陳志雄呼籲，要顧己及人，不應做一些危害自身及其他人安全的行為，為保障港鐵職員、乘客及鐵路設備的安全，港鐵職員一旦發現有任何人士做出上述危害安全的行為，港鐵一概會報警及嚴肅處理，並積極配合警方調查。

有關影片由網民周日晚(8日)發布至社交平台Instagram，展示其在去年期間於本港多處打卡的「偉績」，當中包括在上述輕鐵車頂夜遊屯門，2名青年其後在港鐵屯門站跳下後逃去。港鐵表示，留意到網上有一段涉及輕鐵行車時，有人作出不適當行為，影響行車安全片段，今日已經報警，會全力協助警方調查，並呼籲市民必須顧己及人，不應作出任何不適當和危及個人人身安全行為。

此外，片中多名青年在除夕夜攀上地盤天秤頂，更將「攻頂」過程全披露，甚至翌日元旦破曉再度爬上天秤頂，期間除自拍外，甚至以航拍機360度打卡，片尾更表示自己社交平台帳號只有約9,000人追隨，疑似為求曝光度而犯險。另外，片中更顯示他們一行約四、五人在城門河一處溪澗以充氣式獨木舟遊玩，期間更以膠樽裝溪水直接飲用，各人不時大笑、粗口橫飛。警方表示，留意到有關網上片段，網絡安全及科技罪案調查科正跟進事件。