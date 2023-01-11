港大研發睡眠窒息症新手術　治癒率近60%　兼可改善面形

阻塞性睡眠窒息症可影響患者健康，傳統治療方法「頜骨前移手術」可改善病情，但有可能改變患者面型和嘴巴咬合能力。香港大學牙醫學院研發以切割及重塑下頜骨的多節段截骨術，成功將患者的睡眠呼吸阻礙減少一半或以上，近60%患者於手術後睡眠窒息跡象更消除，手術並能維持甚至改善患者面型外觀。

阻塞性睡眠窒息的嚴重程度分為3級，按患者睡眠時出現每小時窒息或半窒息的次數來介定的「睡眠窒息指數」，5至15屬輕度，16至30屬中度，超過30屬嚴重。中度至嚴重的患者若睡眠時持續使用正壓呼吸機仍無助減少窒息次數，便需做手術擴大氣道，例如切除或重置扁桃腺等軟組織，或接受頜骨前移手術，但後者有可能改變患者面型和嘴巴咬合能力。

港大牙醫學院口腔頜面外科的研究團隊引入嶄新頜骨手術概念治療，以切割及重塑下頜骨的多節段截骨術，拉直患者的前頜骨以推前整個下頜，擴大舌頭底部的骨骼氣道，同時改善患者面型和嘴巴咬合能力。該手術以往用於矯正面部崎形的患者，團隊卻將其應用於改善氣道相關疾病。團隊研究12名由牙醫等專家轉介，中度至嚴重的阻塞性睡眠窒息患者，發現他們接受手術後的「睡眠窒息指數」明顯改善，手術前平均每小時出現42.4次窒息或半窒息，在手術後一年大幅減至9次，由於手術成功的定義是「睡眠窒息指數」降低一半或以上，結果12名患者有11名被評為手術成功，意味著幾乎所有患者在夜間的呼吸阻礙減少了一半或以上。另外，12名患者中更有7人於手術後再沒有睡眠窒息的跡象，比例高達58%；而參與研究患者的氣道容量於手術後平均增加2.8倍，呼吸更暢順。