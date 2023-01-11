港產廢紙機面世　大小僅如販賣機　即時再造環保紙

一部自動販賣機大小的機器竟能即時回收再造環保紙！港人每日扔逾2,000公噸廢紙，縱使回收率已達60%，但紙張需要運到內地、東南亞國家處理，容易受入口配額所限。地少人多的本港至今又未有大型紙漿廠，為此香港科技大學女工程師何寶琪，生產出本港首架「全自動智能商用廢紙再造機」，大小僅如自動販賣機，能安放在一般公司、學校、屋苑及學校，就地將廢紙再造成環保紙，而現時亦有再造機於本地學校運作。

使用廢紙再造機回收時只需簡單投入廢紙，人工智能系統便會控制機器分類廢紙、再造成高質的環保紙，更可以切割成A4尺寸，方便即時用作書寫及影印之用。何寶琪說，再造機採用水循迴系統，利用專利的濕纖維技術，不但成本比其他同類產品更低，效能卻更強，產紙量也更多，相信機器有助環保之餘又可減少企業購買紙張的支出。

何寶琪續指，再造機再造紙的產量雖難以與大型紙漿廠相比，但相信能將減廢意識推廣至社區，「量少也能積少成多」，期望尺寸迷你、佔地有限的廢紙再造機能支援本港區區減廢，令大眾共同攜手環保減廢，而再造機的原創機現時設於科大工程學系展示，公眾可前往參觀及欣賞。