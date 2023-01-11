建築物碳排放佔全港總量六成　團體冀本世紀中實現碳中和

本港是較發達的經濟體，但高經濟發展的同時，則容易犧牲環境生態。香港綠色建築議會表示，現在與建築物有關的用電量佔本地總用電量約90%，產生的碳排放佔全港總量60%。組織又指，本地建築物大部分屬「既有建築」，蘊藏巨大的節能潛力。有見及此，該組織昨發布《香港綠色建築議會建築物節能改造指南》，協助業界提高「既有建築」能源效益的方法。

香港綠色建築議會董事兼節能改造專家小組召集人張志剛指出，指南提供的案例除了展示節能改造技術的好處和成本之外，還介紹10個主題的節能改造技術，包括「輸水系統 — 加熱、通風、空調系統」、「配風系統 — 加熱、通風、空調系統」、「電子系統 — 照明」、「電子系統 — 電力分配系統」、「電子系統 — 升降機和自動電梯」、「智能控制系統」、「伺服器機房／數據中心」、「停車場」、「供暖系統」及「建築外牆」。

組織補充指，《指南》闡述不同改造建議和提供案例作參考等協助進行改造工程的方法，該《指南》於昨日起於全球超過70個地區由當地的綠色建築議會同步發布。組織希望節能改造概念可以進一步推廣至全世界。