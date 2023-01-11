黎智英律師團去信英政府　請求會見辛偉誠　駐港公署：鬧劇

外媒早前披露，香港壹傳媒黎智英的國際律師團隊去信英國政府，請求安排與首相辛偉誠緊急會面，討論黎智英涉嫌違反《港區國安法》一案。辛偉誠發言人證實，印太事務國務大臣卓雅敏曾與黎智英的法律團隊會面，並指當局向黎提供支援已有一段時間。

內地外交部駐香港特派員公署今早發文表示，針對媒體報道英方外交部門官員會見黎智英律師團隊，並發表干預香港事務言論，表示強烈不滿和堅決反對。駐香港特派員公署發言人指出，律政司依法檢控，特區法院對黎智英依法審判不容任何外部勢力指手畫腳。英方一邊將法治掛在嘴邊，一邊卻借黎案破壞香港法治和司法獨立，為嫌犯提供「支持」，形容是是毫無底線的雙標鬧劇。發言人又批評英方，對黎智英之流的罪惡行徑充耳不聞，卻倒打一耙，重申黎智英案件事實清楚、證據確鑿，香港法院定會作出公正裁判，敦促英方停止干預香港法治。

議員周浩鼎斥黎智英法律團隊置法治於不顧，公然尋求英國政府干預香港法治，又對英國政府承認已為黎智英提供一段時間的支援，表示強烈譴責，指其干預香港司法和事務。他又認為事件，反映當英國政府不斷高舉法治的時候，這次干預黎智英案件暴露了他們的雙重標準。議員葉劉淑儀則表示，黎智英律師團隊行為「非常愚蠢、唔尊重、不智」，指法律界人士竟然要求外國政府干預，葉劉引述外媒稱英國首相「唔係好想見」，因此派外交部官員接洽，又斥其法律團隊不依法律而依政治立場行事。

75歲被告黎智英涉違《港區國安法》一案原定上月1日開審，但因港府就他聘用英國御用大律師一事提請人大釋法，故案件重新排期於今年5月30日進行第一次案件管理會議，同年9月25日正式開審。人大常委會上月底釋法，明訂不具有香港全面執業資格的海外律師或大律師，參與國安案件需取得行政長官的證明書。