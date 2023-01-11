涉公路賽車逆線狂飆　16人被捕部分今午提堂

警方新界北總區刑事部及交通部，於去年11月至12月展開代號「奔駒」行動，重點打擊澳門格蘭披治大賽車，以及聖誕假期期間本港的非法賽車活動，以情報主導及科技搜證方法，成功偵破4宗非法賽車案件，並於昨日(10日)清晨展開拘捕行動，在本港各區拘捕16名目標男子(23至44歲)，並拘查涉事8輛私家車及5輛電單車，以作進一步檢驗。

警方先後偵破3宗位於荃錦公路的非法賽車案件，分別涉及5輛電單車及5輛私家車，涉事汽車多次沿路往返錦田及大帽山，期間各車違規越過雙白線、逆線行駛，並以高速互相追逐。而另一宗案件則涉及4輛大馬力跑車，各車沿屯門公路限速80公里路段，以高達時速161公里互相追逐，嚴重危害其他道路使用者安全。

警方指，被捕男子分別報稱為商人、技工及設計師等各行各業，分別為各涉事車輛司機或車主，其中3人已獲准保釋候查，另外13人則已被落案起訴涉嫌「非法賽車」、協助及教唆他人「非法賽車」及「駕駛時沒有第三者保險」等罪名，案件將於今午(11日)在粉嶺裁判法院提堂，警方將向法庭申請暫時沒收各人駕駛執照，直至司法程序結束。

行動中，警方亦檢獲一批懷疑涉案衣物，正進一步調查非法賽車是否有組織及有賭博成分，不排除有更多人被捕。警方將繼續偵查嚴重交通違例案件，並進行拘捕及檢控行動，強調駕駛者未被即時在現場被截停，亦不代表可以逃避刑責，呼籲駕駛者切勿以身試法。