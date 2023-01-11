逾60體育總會仍未正名　汽車會稱手續繁複　難趕及限期前更改

《基本法》訂明香港特別行政區以「中國香港」名義單獨地同世界各國、各地區及有關國際組織保持和發展關係。港協暨奧委會日前提醒轄下體育總會，需要在今年7月1日前完成正名程序，一致以「中國香港」名義參與國際體育活動。不過，包括香港汽車會在內的逾60個總會仍未完成正名，該會坦言改名手續繁複，已通知港協暨奧委會未必能趕在期限前改名。

香港汽車會會長李耀培今日(11日)在一個電台節目中指，7月前將總會名稱冠以「中國香港」有困難，因改名手續繁複，須先經會員大會通過，以及更改銀行戶口名稱，加上汽車會屬非牟利機構，須在公司註冊處申請改名，才可更改銀行戶口名稱；同時要求各理事親身到銀行簽署亦需時，已通知港協暨奧委會未必能趕在期限前改名，他估計若沒有改名，會影響屬會代表香港出賽的資格和獲得的資助。

據港協暨奧委會網頁，現時轄下共有83個本地體育總會，當中只有17個冠用「中國香港」，例如中國香港體操總會、中國香港游泳總會、中國香港單車總會有限公司等，餘下60多個總會仍未完成正名。