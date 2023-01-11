議員斥沒處理簡化過關檢疫　政府稱首季推港珠澳橋港車北上計劃

內地於去年推出「港珠澳大橋港車北上不設配額計劃」，允許合資格的香港私家車可無須取得常規配額而經港珠澳大橋進出廣東省，政府亦於去年年底宣布，會聯同廣東省政府制訂該計劃的具體實施詳情。有議員今日（11日）在立法會大會上質詢政府何時會推行計劃以及具體安排，亦有議員批評政府多年未能處理簡化過關檢驗車輛安排。政府回覆指在兩地完成商討後，將在今年第一季推出北上計劃安排和時間。

在香港與內地逐步通關，議員林健鋒指不少港人會使用港珠澳大橋北上，關注政府何時公布港車北上計劃的安排，例如如何時實施，可否放寬配額等。運輸及物流局局長林世雄回答表示，當局與內地部門商討細節完成後，將於今年第一季推出計劃安排和時間，此外，計劃亦不設配額。

議員嚴剛質詢政府能否與廣東省政府商討，放寬北上計劃下對車輛及申請人的資格限制，例如容許未持有回鄉證，但擁有香港居民身份人士使用計劃往返內地。林世雄回覆指政府去年已與內地部門已敲定的北上計劃安排，其中申請人需要持有香港身份證和回鄉證，並需為私家車的登記車主，但他承諾在推行一段時間可檢示安排。

另一議員馬逢國指大橋過關檢驗大廳擠迫，短期內難以完成車輛檢驗，關注政府能否簡化車輛檢驗的手續，如延長檢驗年期等。他認為簡化手續不存在困難，質疑為何跟進多年沒有進展。林回應指政府正研究兩地車輛檢驗互安排。