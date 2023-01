演唱會飛網購騙案11日73宗　男子買2張門票　被呃24萬保證金

網上購物陷阱多,今年初至今不到兩周,警方已接獲至少73宗涉及演唱會門票的網購騙案,最受騙徒「歡迎」的演唱會包括BLACKPINK的Born Pink、陳奕迅的Fear and Dreams及張天賦的This is MC,各佔逾2成相關騙案,涉及各大社交平台和買賣平台。一名歌迷在二手買賣平台Carousell,以2,800港元購買2張This is MC門票,賣家以收取保證金為名,指示他7日內轉帳超過24萬港元至不同銀行戶口,最後對方失去聯絡,可謂損失慘重。

截至今日(11日),過去一周仍有不少詐騙專頁出現,包括HK旅遊網Hopetrip、Miko Mall、Tokyo.日韓直送香港宅貨屋、Travelliker 愛遊人、吃喝玩樂、折扣&優惠、盆滿缽滿、陽光生活百貨、廣泰百貨及輝記士多,當中不排除是假冒同名專頁。

警方提醒,市民應直接從官方渠道購買演唱會門票,提防不明來歷的賣家,了解清楚賣方背景,搜尋其電話號碼、銀行戶口號碼、專頁名稱等資料並留意負評,付款前可用「防騙視伏器」檢查。如光顧個人賣家,應盡量選擇當面交收,並檢查清楚門票真偽。