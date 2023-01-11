Google拒把正確國歌置頂　政府重申要求對方嚴肅跟進

近日香港代表參與的國際賽事中接連出現播錯國歌的情況，港府曾要求Google把正確國歌置頂卻遭拒絕。議員容海恩向政府提出書面質詢，問及政府有何新計劃促使Google搜尋引擎的搜尋結果顯示正確國歌，以及有否研究《香港國安法》是否適用於規管相關搜尋結果。政府回覆指當局已要求Google嚴肅跟進，同時會跟進是否有人違反《國歌條例》或其他香港法律。

創新科技及工業局局長孫東強調互聯網搜尋器服務供應商，應負上企業責任，向服務使用者提供正確的網上資訊，而Google有不可推搪的責任糾正錯誤。他指政府正從技術層面就搜尋國歌等，進行提升相關政府網頁搜尋結果的優化工作，提升網頁在搜尋結果的排序，但搜尋器演算法普遍以字詞與網頁的關聯性和搜尋量為先，而非網頁的權威性或可信度。

孫東又透露，當局近期已與Google亞太區領導進行會議，雙方同意繼續溝通，尋求方式解決問題，確保搜尋引擎向其服務使用者傳達正確的國歌資訊。至於有關執法問題，他承諾政府會就事件跟進，是否有人違反國歌法或其他香港法律，並會按調查結果，採取合適的跟進行動。