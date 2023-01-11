恐炒賣再現拒撤辣　龍漢標斥政府隱藏樓市大跌　指市民冇能力上車

香港樓價冠絕全球，港府自2010年首度推出「辣招」，但由於出招後樓價續升，故港府再出招遏市，包括實施多項印花稅。措施推出至今12年，有議員今（11日）提出口頭質詢，指目前環球與本港經濟情況截然不同，加上未來土地房屋供應不斷增加，質問當局是否應重新檢討「辣招」維持的需要，又指辣招成為永久性居民置業的「絆腳石」，且令發展商收購舊樓成本大幅增加，惟房屋局局長何永賢表示辣招一直「行之有效」，目前毋須調整相關管理措施。

議員龍漢標質詢指過去因要壓抑外來、投資、投機需求，優先照顧本港居民，因此推出辣招，但如今情況截然不同，認為政府需要「撤辣」。何永賢回應指，額外印花稅、買家印花稅、新住宅印花稅項推行以來一直「行之有效」，而非本地個人和公司在香港的樓宇成交量自推出辣招以來低，未來需要按照樓價變化速度幅度、住宅樓宇成交量、供應量、經濟展望、整體市場氣氛等情況調整辣招。何續指目前本港樓市變化屬「有秩序調節」，目前毋須調整相關管理措施，而若在沒有合適條件下貿然撤銷，會被市場乘機炒作，刺激部分市民對本地住宅物業需求、炒賣。

但龍漢標聽罷何回覆，斥政府隱藏去年一手、二手樓宇成交量較2021年大幅下降4成的數據，屬1997年以來最低，又質問政府有甚麼具體措施助有能力供樓、冇能力上車的市民。何回應指目前隨住通關和經濟活動的恢復，「要好小心處理」貿然撤辣。

另一議員郭偉強指首置住宅物業從價印花稅的第二標準稅率第一級別為200萬以下樓宇只需100港元從價印花稅，但指標從2007年沿用至今，16年未改過，而目前上車盤動輒500萬港元起跳，從價印花稅達到10多萬港元，認為政府政策要與時並進，將200萬港元門檻提高至500萬港元。何指政府會考慮此建議。

針對目前許多首次置業人士透過「呼吸plan」購買樓宇，即申請7成樓宇按揭，但因銀行不斷加息，不少物業資不抵債，使負資產個案大增9倍，何指市民要小心留意按揭條款，而政府暫時未見負資產個案急速上升的情況。另外，為助青年人上車，議員周文港提議首次置業可豁免印花稅，何亦指「任何安排都要好小心處理」。