電影融資計劃3年批逾億元　2020年首10個月因疫情零撥款

政府成立電影發展基金推動本港電影業發展及資助有制業界長遠發展的項目，文化體育及旅遊局指基金下的「電影製作融資計劃」(融資計劃)，在過去3年共批出的資助額約1.12億港元，而受到疫情影響，在2020年首10個月沒批出任何款額。

當局回覆議員陳穎欣的書面質詢指出，2020年只在11月及12月批出款額，合共約800萬港元，而2021年則批出約7300萬港元，較2020年多8倍，然而2022年則只批出約3180萬港元，較2021年下跌1倍。

對於批款額參差，當局指融資計劃全年接受申請，而申請的數目和資助項目沒有特定周期或模式，而每個申請項目均進行獨立評審。當局在審批融資計劃的申請時，會考慮電影計劃的「劇本的創意及質素」、「製作預算」、「預算淨收入」及「本地製作元素和人才培訓」因素，以確保電影計劃的質素。

當局指基金下還設有首部劇情電影計劃及即將推出的亞洲文化交流電影製作資助計劃。這些計劃接受不同內容的申請項目，但必須符合所有申請資格且沒有違反任何在香港適用的法例，申請項目通過既定評審機制的評審後，便可獲得資助製作相關項目。