政府成立專責隊伍推展　助港青北上就業

「大灣區青年就業計劃」自2021年推行至今，提供約3,500個職位空缺，但只有1,091名畢業生入職。勞工及福利局局長孫玉菡今日(11日)書面回覆議員質詢時表示，政府將於今年上半年推出恒常化計劃，優化措施包括成立專責隊伍推展計劃，加強與企業、大專院校、僱主團體以及其他持份者的聯繫，以盡早向有意參與計劃的畢業生提供大灣區就業資訊，以及跟進完成計劃後的就業情況。

議員洪雯對計劃表示關注，包括已入職畢業生的經常居住地、畢業院校所在地區等詳情。孫玉菡回覆指，在1091個受聘者中，有540位的畢業院校均是來自香港，佔整體49.5%。不過，勞工處則未有備存有關受聘者在參與計劃前的經常居住地，以及他們入職前曾在內地生活年期的數據等。

孫玉菡續指，勞福局在去年6月完成評估研究，發現有近80%受訪者，包括企業及受聘者，均對計劃表示滿意或十分滿意，甚或有近90%受訪者更認為計劃值得繼續推行。至於受聘者當中，太多表示在參加計劃後，能獲得有助事業發展的工作經驗，並增進了對內地生活、工作文化、市場、營商環境的認識，以及建立內地人際網絡。