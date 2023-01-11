補充輸入勞工計劃　漁農業佔整體徵費20%　議員批機制不公

政府自2013年恢復補充勞工計劃下的徵費，輸入勞工的僱主需就每名繳交400港元徵費。有議員今日(11日)在立法會會議上提出質詢，批評申請程序長，漁農業的徵費佔整體20%，直言制度不公平，促政府下調徵費。勞工及福利局局長孫玉菡指徵費不是針對個別行業，並指僱員再培訓局絕大多數注資來自政府。

漁農界議員何俊賢指業界佔整體徵費約20%，制度上不公平，不少高薪外地勞工僱主繳交400港元的徵費，但漁農界低薪員工僱主亦是要繳交400港元，認為對薪金低的職業並不公平。何又指機制應該調整徵費方式，例如按薪金百分比提交徵費。

孫玉菡回應指輸入勞工提交徵費，目的是分擔培訓金額，過去沒有要求開辦漁農業課程的申請，政府亦沒有計劃調正徵費金額和模式。他續稱，徵費並非針對特別行業，補充勞工計劃旨在解決行業人手短缺。對於漁農界人手問題，他指再培訓局是協助途徑，會研究如何吸引本地人參與漁農業發展。

另外，議員郭偉強直斥政府收取徵費但沒有做好崗位回流的工作，輸入外勞令本地工人失業，市民難以分享經濟成果，促政府全面檢討機制。另一議員黎棟國批評政府收取徵費，但態度十分被動，質疑為何不主動聯絡漁農業界。孫指需要盡量用好資源，思考如何做好對接工作，又稱再培訓局因應經濟發展及市場需求而定課程，明白漁農業工作辛苦，或難以吸引年輕人，但希望實事求是。