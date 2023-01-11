涉複雜的法律及操作問題　曾國衞：暫不在內地設投票站

曾國衞表示，暫時沒有在內地設立投票站的計劃。(黃仲民攝)

過去不少聲音提出要在更多口岸或內地城市設立投票站，有議員於今日（11日）的立法會大會上提出有關質詢，當局回應指由於涉及複雜的法律和操作問題，暫時沒有相關計劃，若有需要會再與內地方面商討。

政制及內地事務局局長曾國衞指在過去2021年的立法會換屆選舉，政府首次作出安排，讓在內地的港人選民預先登記後，前往設於香園圍、羅湖和落馬洲支線出入境管制站的投票站投票。其中預先登記名額合共有11.1萬個，分別為香園圍/蓮塘3.3萬個，羅湖4.2萬個落馬洲支線3.6萬個。最終成功登記的約有2.2萬個，分別為香園圍/蓮塘6115個，羅湖7012個落馬洲支線8821個。

曾又指，前年立法會換屆選舉因應疫情，設有口岸票站的特別安排，但往後選舉是否都適用就不能一概而論，須視乎實際情況，會因應必要性、出入境管制站的空間、人流管理和保安考慮，以及內地配合等。從而考慮安排是否適合選舉。

多名議員均促請政府繼續與內地討論設立投票站的可行性，提出質詢的議員陸瀚文提到，現時立法會有出缺，加上區議會亦將年底舉行，詢問當局與內地有否展開討論。另有議員關注政府會否推動電子投票。

曾回應指，是否在內地設立投票站要按實際情況以及到時的需要，日後若有需要會與內地進行討論。他又表示，由於涉及複雜的法律和操作問題，需要通盤考慮多個因素，包括是否有需要、如何讓選民預約、如何運送選票和票箱，投票點票安排，以及如何在境外應用香港選舉法例等，政府需要通盤考慮，社會亦要充分討論，政府暫時沒有相關計劃。

至於電子投票，他指目前選舉發票和點票已是自動化，自動化投票是當局的研究方向，相信技術上問題不大，但要確保市民對選舉的信心不受影響，當局會邀請獨立顧問公司研究，再作決定。