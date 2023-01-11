安心出行停用政府推智方便　議員斥：至不方便

隨着大部分防疫抗疫措施陸續放寬，政府資訊科技總監辦公室早前指「安心出行」系統停止運作，流動應用程式亦不會再作更新，系統亦已刪除所有確診個案過去已上傳至相關係統的安心出行紀錄。有議員今日（11日）在立法會上就安心出行未來安排提出口頭質詢，關注改用的可能性。當局指安心出行的停止代表一個時代的結束，未來會加快推進智方便的普及率。

科技創新界議員邱達根追問安心出行流動應用程式的未來安排，包括改用的可能性。議員周浩鼎關注安心出行可否用作資訊發布。創新科技及工業局局長孫東指安心出行以保障個人私隱為原則，至今已推出40個版本，並協助政府精準抗疫，成為抗疫的重要數碼平台，而截至去年12月，已錄得超過950萬次下載。孫又指安心出行已完滿地完成歷史使命。

孫東又指安心出行的停止代表一個時代的結束，希望全港市民向前看，至於相關安心出行部分功能及技術已移入智方便程式，下一步會全力推廣智方便。

另一議員楊永杰批評智方便是「至不方便」，因為登記及驗證是十分麻煩，關注政府會否將安心出行變成一個綜合平台。孫東指智方便現有登記用戶有170多萬，隨着未來更多政府服務變成電子化，智方便會有更多人使用。