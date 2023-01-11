通關首兩日逾4.3萬人返內地　當局料農曆年前人流增加

中港兩地恢復首階段通關，保安局今日(11日)書面回覆立法會議員表示，通關後首兩日(即8日及9日)已有逾48萬人經網上系統預約於不同口岸前往內地，首兩日逾4.3萬人經深圳灣、文錦渡和落馬洲支線口岸前往內地，另有近2萬人由內地入境香港，當局表示各口岸運作大致順暢，預計未來農曆新年前數天過關人流會較多，會密切留意情況，確保口岸在節日高峰期有序運作。

局方回覆，入境處已重新部署人手和制定應對預案，亦會繼續因應通關後具體情況調配人手，確保節日假期各出入境管制站運作暢順；海關已安排人員重新返回口岸的工作崗位，並針對客運清關作業為人員安排培訓；警方亦會繼續適時調配額外警力支援口岸人群和交通管理、處理突發事件等工作。

當局又指，香港各區已設立超過80個社區檢測中心或檢測站，撇除需定期進行核酸檢測的高風險群組外，當局預計有關檢測中心有足夠能力應付通關初期每日超過10萬的自費檢測量。截至本周一，未來7天每日平均仍有約10萬個自費核酸檢測預約名額，政府會留意檢測服務使用量，有需要時會作出調整。