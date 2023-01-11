郭卓堅求禁刑事檢控租務糾紛　高院指無可爭拗拒受理

「長洲覆核王」郭卓堅於上月申請司法覆核，指律政司曾就一些涉及租約和合約的金錢糾紛，以刑事案方式作出起訴是違反常理，認為應以民事處理。他因此要求法院頒令，禁止律政司以刑事起訴涉及租約及合約的糾紛市民。高院原訟庭法官高浩文今（11日）經開庭後，即時駁回其司法覆核許可申請。法官指出郭並無提出任何合理可爭拗的理據且無合理成功機會。不過法官亦頒令他毋須就本案支付訟費。

本案申請人郭卓堅，把律政司司長林定國列為擬答辯人。沒有律師代表的郭於判決後強調，律政司不應以刑事檢控違反租約的人士，不過他稱因沒有錢，故不會提出上訴。據其申請通知書，有關租約和合約的金錢糾紛，行之有效的解決方法應為民事訴訟，但是律政司卻就部分涉違反租約案件提刑事起訴，並以詐騙罪作提告。郭認為律政司的做法將令公眾不安，使社會陷入混亂，故要求法院頒令禁止律政司起訴。郭又指他於2019年曾向房委會申請入住公屋，獲派油麗邨的單位，但最終沒有在該處居住，因而被指違反租約而被收回單位，因此他認為自己是本案的持份者。

法官今天在判詞表示，要進行司法覆核，申請人須指出相關的公共政策有錯誤的地方。不過郭於本案中並無明確指出，他認為哪些公共政策有錯。有關郭提及律政司就市民違反租約案件提刑事起訴的事，法官指根據《基本法》第63條，律政司主管刑事檢察工作，不受任何干涉，除非涉及不合憲的地方，但郭並未能明確指出律政司的決定有何不合憲。由於案件並無可爭辯的地方，亦無任何勝訴機會，故法官拒絕批出訴訟許可。律政司其後要求郭就此案支付訟費，並以彌償基準計算，不過經法官考慮後，決定郭毋須支付訟費。

案件編號：HCAL 1513/2022