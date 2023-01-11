調查指疫下壞膽固醇不達標增5成　組織籲重拾健康生活

持續3年的疫情，令市民改變運動及飲食習慣，有組織早前進行調查，發現受訪的近千名曾出現壞膽固醇過高市民，其壞膽固醇水平在疫情下全面上升，未達理想水平比率更急增5成。7成受訪者在驗膽固醇前曾節食及多運動「出貓」，務求短時間內降低膽固醇，或不能對症下藥。隨着防疫措施全面放寬，組織籲患者重拾健康生活，控制飲食及多運動，並按醫生指示接受適切治療以有效控制壞膽固醇水平。

組織「關心您的心」於2022年11月中進行調查，共訪問967名18歲或以上、曾出現壞膽固醇過高的市民，35%受訪者在疫情下體重增加，整體平均增加1.5公斤，組織主席梅卓能指，受訪者的壞膽固醇指數在疫情下全面上升，其中未達理想水平比率更由14%升至21%，增幅達5成。雖然有64%高膽固醇受訪者有定期驗膽固醇習慣，但70%在驗膽固醇前曾「出貓」，可以預見，醫生根據覆診時所得的壞膽固醇水平處方及調節藥物，或令所處方的藥物未能控制壞膽固醇，增加心臟病發或中風風險。

現時常用的降壞膽固醇藥包括傳統口服藥物，如他汀類藥物、膽固醇吸收抑制劑及膽酸解松酯藥物，以及新一代藥物PCSK9抑制劑。他汀類藥物屬最常用口服藥物，惟有研究顯示，僅約一半患者成功把壞膽固醇降低40%以上，而有關藥物或影響肝功能。至於新一代PCSK9抑制劑如因利司然(Inclisiran)，根據第三期臨床研究，逾3,000名動脈粥樣硬化性心血管病或高風險患者，在接受最高耐受劑量他汀類藥物治療後，壞膽固醇水平仍過高，在完成初始的兩劑治療後(相隔3個月)，每半年接受一次注射，可降低「壞」膽固醇達54%。