議員倡鄉會村代表薪酬以區會作標準　民青局：職能不同不能比較

政府近年積極發展新界地區，更提出北部都會區計劃。有議員今（11日）指鄉事委員會和村代表協助政府和村民之間溝通，但現時政府提供的財政支援不足，質詢當局釐定鄉委會資助金和村代表金水平的準則和調整機制，會否為村代表制訂以實報實銷方式運作的「村務支出發還機制」，以及會否設立「鄉郊事務基金」。

議員劉業強指鄉委會和村代表近年工作量和支出有增無減，希望政府可重新檢視鄉委會資助金和村代表金水平的準則和調整機制，或可考慮以區議員的薪酬作指標；又指政府可制訂一個恒常的鄉委會資助金檢討機制，以確保鄉委會有充足資金應付日常營運開支；及設立「鄉郊事務基金」以優化鄉郊管理和發展，同時支援鄉委會和村代表管理鄉郊事務。

民政及青年事務局局長麥美娟指上年度共發放逾1400萬港元村代表酬金、約59萬港元作街坊代表酬金、逾539萬港元為鄉委會資助金。鄉郊代表酬金方面，政府於2010年1月就有關發放村代表金的建議，徵得立法會財務委員會批准，現時有關金額為每季2680港元。她指政府在訂定鄉郊代表酬金時，已考慮了鄉郊代表所代表的選民人數、選區的大小、工作範圍以及工作量等因素，而有關調整機制行之有效，指村代表、立法會議員及區議員三者的職能各有不同，將其酬金作比較並不適當。

針對鄉委會和新界鄉議局資助金，麥指政府自60年代開始向鄉議局每月提供資助金， 以支付其日常運作開支，如電費、水費、文儀用品等，現時鄉委會的資助金按各種因素包括不同鄉委會大小分為三個級別， 金額為每月15300港元、15800元港及16700港元；現時政府向鄉議局發放的資助金為每月30萬港 元。至於村公所資助金為實報實銷，以每季1,000港元作為上限。

另外，民政事務總署2022至23年度撥款1.6億港元進行小型工程以改善鄉村社區的基礎設施和居住環境，環境及生態局轄下的鄉郊保育辦公室設有鄉郊保育資助計劃，亦已預留10億元進行相關的保育工作及活化工程，因此麥表明現階段沒有計劃設立鄉郊事務基金。