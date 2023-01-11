牙醫人手短缺　街症名額少　議員批服務非以人為本

本港牙科服務不足，立法會今日（11日）討論「全面檢視、完善本港牙科服務制度及人手需要」議員議案，多名議員提到本港公營牙科服務不足，最根本原因是人手不足，要求政府作出改善。

提出議案的議員陳恒鑌指出，香港市民對公營牙科服務需求殷切，但相關人手嚴重短缺，導致市民的牙齒健康無法得到適切保障，而長者情況最為嚴重，促請政府盡快制訂「十年牙科發展策略」，全面檢視和完善本港牙科服務制度及人力資源配套，並制訂短、中、長期的發展措施。

多名議員均表示公營牙科輪候時間長，其中議員楊永杰指本港牙醫短缺，大部分牙醫畢業後投身私人執業，而且無保健政策。根本原因在於牙醫供應長期緩慢，建議考慮引入非本地牙醫，詢問當局希望吸納的人數目標，並規定牙醫於公立醫院服務時間，甚至興建牙科醫院等。議員陳紹雄亦指本港欠缺全面的牙科服務，而私人牙科服務收費高昂，過去更有市民前往內地接受牙科服務，建議公私營牙科服務合作，政府盡快制訂十年牙科發展策略。

議員陳學鋒指市面上植牙服務需要上萬港元，導致市民難以承擔，建議政府將牙科納入公營恒常服務內，又提到街症每月只有4000個名額，服務只包括止痛以及剝牙，補牙等不包括在內，認為並非以人為本，而他認為要有服務，最需要的是人手，建議政府吸納大灣區學生來港讀牙，畢業後服務本港一定年期，以紓緩人手不足問題。另一議員周浩鼎則希望大幅增加街症名額的同時，海外牙醫可以免試，以增加海外牙醫填補不足，並設立長者醫療券專項牙科服務。他又提到，本港每1萬人口約有3.7名牙醫，日本8名、南韓5名，相較之下本港較為落後，政府要思考下，是否要提升誘因，例如薪酬以及前景等，吸引更多牙醫。