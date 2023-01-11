港大研新根治方法　先縮小腫瘤後切除　近5成肝癌患者重拾生機

香港大學醫學院研發中期肝癌「先縮後除」綜合治療方案，透過接受肝動脈栓塞化學療法控制腫瘤，其後再接受立體定向放射治療，再持續施以免疫療法，目的是將腫瘤縮小至可用手術割除，從而治療不能透過手術切除的肝癌。研究發現能令接近五成肝癌病人達至腫瘤「先縮後除」(「START-FIT」)的根治效果。研究結果已刊登於《刺針腸胃病學及肝臟病學》(The Lancet Gastroenterology and Hepatology)。

肝癌是全球排行第6位的癌症，每年有超過900,000宗新症，其致命率更在癌症中排行第三。根據香港癌症資料庫，每年有近1,800宗新症，當中僅三成病人適合進行手術根治，其餘七成病人因腫瘤體積較大或已入侵血管等原因，只能接受非根治性治療來控制病情。港大醫學院臨床醫學學院外科學系臨床教授陳智仁表示，撇除該三成適合以手術切除腫瘤的肝癌病人外，其餘病人透過藥物或介入治療，當中只有一成人完全有效。

臨床醫學學院外科學系及臨床腫瘤學系團隊，由2019年3月至2021年1月期間進行研究，招募33名合資格病人接受該治療新方案，三部曲療法的目的是把腫瘤縮小至可用手術割除，從而根治肝癌。55%病人接受治療後轉為適合接受手術，42%腫瘤細胞全部壞死，其後兩年半跟進覆診顯示，病人的存活率達超過九成。研究亦同時證實，整個治療所帶來的副作用輕微，創傷性低且留院時間短，對病人來說相當安全。常見的副作用包括肝酵素會短暫上升，少部分病人會有不常見的免疫反應。陳智仁表示，大部分病人接受治療6個月內都得到治療效果，研究團隊計劃將治療方案，擴大至中期肝癌兼肝功能較差的病人，提高接受肝臟移植的機會。