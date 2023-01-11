《立場新聞》案　鍾沛權續作供否認藉刊物作煽動

《立場新聞》之出版公司Best Pencil (Hong Kong) Limited、其董事兼前總編輯鍾沛權、及前署理總編輯林紹桐，被控串謀煽動刊物罪之案件，今（11日）繼續在區院審訊。鍾沛權續作供，稱編採方針於《港區國安法》生效後並沒有太大改變，但在《蘋果日報》高層因涉國安法被捕後，「覺得壓力同埋威脅好埋身」，而且是回歸後首次有傳媒機構編採人員被捕及起訴。《立場新聞》其後雖決定下架所有博客、評論等文章，但仍繼續採訪工作，因「唔捨得，唔甘心，唔覺得有做錯，唔覺得有做過任何會被法律針對或追究的事」。直至其妻再被捕及還押後，鍾因家人等因素而自覺不能再履行總編職責，才決定辭職。鍾對於願意冒險接替工作的林紹桐，「我覺得係唔好意思」，對於林被捕亦感意外，自覺「無法保護晒所有同事」。

鍾沛權今確認曾出版刊物《立誌》，但不同意欲藉此作出煽動，「我哋寫得出嚟，係真誠認為值得發表嘅，唔覺得呢個意圖屬於煽動」，並指有關刊物是回饋會員、重申宗旨，有關宗旨亦是傳媒職責及應守的原則。鍾重申報道真相或事實，對所有新聞工作者來說是基本，他並舉例指《立場新聞》曾就2019年8月31日太子站發生的事件進行專題報道，而他們從沒指事件中出現死者，「因為無確切證據」，並指最後並沒有就事件作出結論，惟呈現記錄尋找事件真相的事實過程亦屬重要。鍾指就着一些具爭議性事件或人物，他們都會盡量報道各方說法及資訊。至《港區國安法》生效後，他們仍然秉持報道事實及體現言論自由的方針辦事。但若一些博客或評論文章等，內容提及港獨或分離主義，便不會刊登，「係當時最明確嘅做法」，避免碰觸獨立的「紅線」。在新聞報道方面，鍾認為若受公眾關注及關乎公共利益，即使被報道對象提及分離主義或主張，有關新聞亦應該報道，公眾有權知情，「我哋唔可以篩選佢哋嘅主張，唔可能磨平佢哋比較尖銳嘅主張」，否則便是斷章取義，亦不能反映事實。鍾稱不希望替同事界定模糊的「紅線」，這會引致不必要的自我審查，報道的便不會是全部的真相。

鍾形容《港區國安法》生效後，雖步步為營但仍續從事新聞工作。直至前年《蘋果日報》高層被捕事件後，鍾等決定採取行動保護公司及同事，包括「一刀切」將博客、評論等文章下架，「一個傳媒要下架文章係艱難嘅決定，咁唔代表我哋認為內容有問題，已判斷唔到咩內容係違法」，亦不再接受贊助，並先與同事計算遣散費等。即使如此情況，鍾仍然「繼續做」，因不但工作有意義，亦有「好同事」，更覺不捨及不甘。鍾強調他們報道或發布的文章，背後並沒有任何隱藏目的或議程，純粹只因其重要性及公眾利益而作出報道，「由始至終都係咁做嘢，無變過，以前覺得無錯，咪繼續做落去」。惟及後其妻再被捕及還押，他每天需要往探訪，且其家人亦擔心他，他亦未能好好履行總編職務，遂決定辭職。鍾對於接替他工作的林被捕感意外，「唔係佢負責嘅，點解要拘捕埋佢呢？」，自覺未能保護所有同事。鍾庭上提及其妻等《蘋果日報》高層被捕，及繼續營運時一度情緒激動哽咽。

至於控方指鍾與林等之間的訊息紀錄，顯示他離職後仍有提供意見，質疑他仍執行編輯職責，鍾對此則回應指自己只是「職業病」及仍然關心《立場新聞》的發展，「見到啲錯漏或幾好嘅文章，又想提醒；見到啲行家做咗某啲古仔，又想提醒」，他形容「好似好囉唆咁畀意見」。

案件編號：DCCC 265/2022