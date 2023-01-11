疫情下維修工程延誤　逾3400部獲資助升降機未解決

新冠疫情肆虐本港3年，不單重創經濟，民生事項亦被耽誤。港府由2019年起推出「優化升降機資助計劃」為大廈業主提供財務支援，以更新沒有配備符合最新標準安全裝置的舊式升降機，不過根據發展局資料顯示，截至今個財政年度，計劃中有3,800部升降機獲批准進行優化工程，惟受被情影響，不少已獲批進行工程的大廈業主，因未能舉行業主會議討論工程方案而影響工程進度，結果截至去年11月，僅約400多部升降機已完成優化工程並取得准用證。

發展局局長今日(11日)回覆議員有關本港升降機安全的質詢時表示，雖然計劃原目標可有約1.3萬部升降機受惠，惟最終合僅收到2,021份有效申請，涉及8,221部升降機。局方將與市區重建局繼續緊密聯繫，向有需要的大廈業主提供協助，讓優化工程能盡早推展。

此外，早前為吸納升降機及自動梯行業新血入行，職業訓練局由2017至2018年度起額外開班以增加升降機及自動梯行業相關的夜間兼讀課程人數，令畢業生的總人數由前年的143人，增至去年的193人，錄得34%增幅。根據機電署的評估，現時香港註冊升降機工程師和註冊升降機工程人員的數目尚算充裕，足以應付香港升降機行業的人手需要。