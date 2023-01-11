今增9279確診　輸入佔262宗　多67名患者離世

本港新冠疫情日漸緩和，單日確診數自去年11月30日後，連同昨日(10日)已連續兩天回落至萬宗以下。衞生署衞生防護中心公布，今日(11日)新增9,279宗確診，包括9,017宗本地及262宗輸入個案。醫院管理局呈報多67名患者離世，分別為39男28女，年齡介乎32歲至102 歲。新呈報離世病人中，有21位來自院舍。至於疫苗接種方面，有13人無打針，有5人已打4針、38人已打3針、7人已打2針、4人已打1針。根據初步分析，當中35人死因與新冠病毒有關，第5波疫情累計12,335染疫亡。截至目前，公立醫院急症醫院內科病床整體住用率約為114%。

兒童重症方面，現時伊利沙伯醫院一名3個月大女童，及瑪嘉烈醫院一名8歲男童危殆，另外瑪嘉烈醫院一名2個月大女童則嚴重。

醫管局公布，昨日有4,539名新冠確診者在公院留醫，當中有377人為新增病例，2,495人需要入住隔離設施，710人正接受氧氣治療，78人需要以呼吸機協助呼吸。另新呈報33名危殆及25名嚴重的病人，現時共有207名危殆及206名嚴重的患者留醫，當中51名危殆病人正接受深切治療。而過去一天有473名病人康復，393人出院。