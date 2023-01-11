搗破爆竊集團拘3男　涉8案損失20萬元

警方於昨日(10日)就8宗地舖及住宅爆竊案作出拘捕行動，以涉嫌「爆竊」、「藏毒」及「藏有工具可作吸食毒品用途」等罪，拘捕3名(35至50歲)中國籍男子，檢獲一批證物及小量毒品。警方表示，去年12月29日及本月3日，荃灣登發街及大河道有2地舖被爆竊，經調查相信是同一爆竊集團所為，主要針對低設防地舖，並於凌晨時分潛入店盜走錢箱及夾萬等容易變賣財物。

警方經調查後，鎖定3名目標男子，昨日凌晨時分在區內德華街，以涉嫌「爆竊」拘捕一名姓李(34歲)男子，他報稱裝修工人，相信是集團主腦。其後，警方再於河背街一單位，以涉嫌「爆竊」、「藏毒」及「藏有工具可作吸食毒品用途」罪，拘捕一名姓許(50歲)無業男子，檢獲錢箱贓物、爆竊工具、衣物及小量毒品。昨日傍晚6時許，於大河道以涉嫌「爆竊」，拘捕另一名姓黃(45歲)無業漢。

該3名疑犯至少與新界南及東九龍區的7宗地舖及1宗住宅爆竊案有關，主腦尋找目標後，再邀請2人一齊犯案，8宗案件損失約20萬港元，最大一宗損失約5.5萬港元，案件交荃灣警區重案組跟進。2022年下半年，新界總區發生超過40宗爆竊案，警方呼籲商戶做好防盜措施，不要在店內存放大量現金。