謊稱無二按呃財仔千萬元按揭　凱施餅店蕭偉堅與妻涉詐騙被捕

早前被指拖欠薪金及強積金供款，並被業主入稟追租及要求收舖的凱施餅店，據了解，其大老闆蕭偉堅及妻子元雪全早前被油尖警區刑事調查隊拘捕，據悉有人將4個分別位於深水埗青山道、觀塘偉業街及九龍塘碧華花園的物業，向財務公司申請1,000萬港元按揭時，謊稱上述4個物業無二按，呃財務公司批出申請。消息稱，疫情期間餅店的生意雖無問題，但有人投資物業失利，致財政上屢現問題。

警方發言人表示，去年12月接獲一名公司職員報案，指2名男女為4個物業申請次順序抵押貸款，並稱該4個物業只曾按揭一次。報案人公司其後向該2人批出約1,000萬港元貸款，惟2人收到貸款後便失去聯絡。公司職員其後發現該4個物業曾經在其他機構作抵押申請次順序抵押貸款。油尖警區刑事調查隊於1月9日及昨日(10日)分別在九龍城區及尖沙咀區拘捕一名姓蕭(67歲)男子及一名姓元(66歲)女子，涉嫌「詐騙」，他們已獲准保釋候查，須於2月上旬向警方報到。

凱施餅店去年被揭拖欠8月約76萬港元供款，涉及約580名員工；10月18日被2名業主入稟高等法院，就2間位於灣仔及大圍舖位追討欠租，涉款共逾170萬港元，業主並要求將舖位清吉交回；10月31日2間公司入稟高院，指凱施餅店位於中環及鴨脷洲的舖位，拖欠租金等費用，追討共約237萬港元。

11月1日，1間財務公司分2案入稟高院，追討拖欠的貸款本金和利息，另要求交還借貸時所抵押的5項物業，分別位於牛頭角及北角。11月18日，領展入稟要求凱施將位於屯門、筲箕灣及黃大仙的舖位交吉，償還未支付的欠租及雜費等逾8萬港元，並支付所衍生的利息。去年12月，原由該餅店持有的元朗大馬路全幢4層高舊樓商舖，被財仔沒收委託代理招標放售，物業市值約1億港元。