油尖旺賓館變身過渡屋　供66個獨立廁所單位兼免水電費

新冠疫情重創本港旅遊業，不少賓館長期無旅客入住，令業界難以維持經營。2020年施政報告中就提出推行「資助賓館:作為過渡性房屋先導計劃」，交由非牟利機構營運，既可紓緩基層住屋困難，同時亦協助賓館持牌人或業主解決經營的困難。其中，香港社區組織協會早前獲政府批出1,022萬資助金額，今日(11日)機構就推出了第二期計劃，公布已在油尖旺區物色了12間賓館，合共提供66個賓館房間以供合資格人士租用，當中59個為一人房間，7個為二人房間，受惠人數料可達73人。

房屋局局長何永賢指出，相關單位均有獨立廁所、冷氣，具備傢俬及電器，而住戶不需要額外支付水電費；社協則指今次計劃受惠對象主要為1人至2人住戶，租金會以綜援或收入的2成半計算，部分受惠人士為露宿者或來自劏房、籠屋等家庭，亦有已輪候公屋3年正待上樓的住戶。

受惠人士梁小姐表示，以前的居所環境是男女共住，一人一個小單位；而現在一人一間房兼有獨立廁所，環境衞生明顯有改善，加上現時仍為疫情期間，有獨立廁所感覺乾淨及健康很多。何永賢續指，疫情令賓館生意大受打擊，是次計劃既可幫助賓館，亦為不適切居所的居民改善環境。

社協於2020年參與首期「資助賓館:作為過渡性房屋先導計劃」，並2021年7月在油尖旺提供了80個賓館單位作為過渡性房屋單位，惟首批受惠人士料最遲在7月便要搬離單位。