律師會計師都中招　齊墮電騙案損失近800萬元

去年11月，一名31歲女律師在住所收到騙徒來電，對方自稱是電訊公司職員，指她涉及內地的詐騙案。事主其後再與另一名自稱是公安局官員的騙徒進行視像通話，期間被指牽涉境內一宗洗黑錢案，並獲發送一張印有其個人資料的「最高人民檢察院取保候審通知書」偽造文件。事主信以為真，遂按騙徒指示購入一部新手機，並於本地銀行開設新的銀行帳戶及網上銀行服務，繼而將帳戶資料連密碼提供予該名「公安局官員」。

而事主為求證明清白，未幾再遵照騙徒要求，將合共約569萬港元存入該戶口作調查用途。騙徒食髓知味，再次要求「加碼」，因而引起事主疑心，她檢查帳戶狀況後，揭發全部存款先後分5次轉入騙徒戶口，懷疑受騙，於是報警求助。

同月2日，一名51歲男會計師在家中收到社交軟件Whatsapp訊息，對方聲稱是一個投資平台的股票經紀，邀請事主加入一個投資群組。而另一名騙徒其後向事主提供一些內地股票的內幕消息，他深感興趣，繼而聽從自稱客服人員的騙徒指示，在一個虛假投資應用程式上開設帳戶。事主後續將共約210萬港元存入騙徒提供的6個戶口，直至被禁止從該程式取款時，他才知悉墮入騙局，隨即報警求助。